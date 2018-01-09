;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Arda imzaya bekleniyor

    Arda imzaya bekleniyor

    başkanı Gümüşdağ, işi bitirmek için İspanya’ya gitti 1.5 yıllığına kiralanacak milli futbolcu yarın imzayı atacak

    'de artık Arda Turan için geri sayıma geçildi. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, transferi noktalamak için dün Barcelona'ya gitti. Milli futbolcu ile her konuda anlaşıldığı bildirildi. Katalan ekibinin de yeni transferi Coutinho'ya Arda'nın giydiği 7 numaralı formayı vermesi bu işin bittiğinin kanıtı oldu. İstanbul ekibinin 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaştığı Arda'nın yarın Antalya'ya gelerek imza atacağı gelen haberler arasında. Öte yandan takımda bir süredir izinli olan Emmanuel Adebayor ile Joseph Attamah kampa katıldı ve dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştılar.

    Bizim için önemli bir isim olur
    Başakşehir'in hocası , 'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi ve "Sistemimizdeki önemli isimlerden biri olur" ifadesini kullandı. Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakmasını istemediğini sözlerine ekleyen Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili de "Artık hedefimizin şampiyonluk olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim" yorumunu yaptı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda imzaya bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN