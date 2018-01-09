Arda imzaya bekleniyor

Başakşehir'de artık Arda Turan için geri sayıma geçildi. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, transferi noktalamak için dün Barcelona'ya gitti. Milli futbolcu ile her konuda anlaşıldığı bildirildi. Katalan ekibinin de yeni transferi Coutinho'ya Arda'nın giydiği 7 numaralı formayı vermesi bu işin bittiğinin kanıtı oldu. İstanbul ekibinin 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaştığı Arda'nın yarın Antalya'ya gelerek imza atacağı gelen haberler arasında. Öte yandan takımda bir süredir izinli olan Emmanuel Adebayor ile Joseph Attamah kampa katıldı ve dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştılar.



Bizim için önemli bir isim olur

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi ve "Sistemimizdeki önemli isimlerden biri olur" ifadesini kullandı. Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakmasını istemediğini sözlerine ekleyen Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili de "Artık hedefimizin şampiyonluk olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim" yorumunu yaptı.