Arda Turan ile muhtemel transferi konusunda görüşmediğini vurgulayan Babacan, "Bizi Avrupa'da gururlandırdı ve çok önemli bir isim. Atletico Madrid'de iyi performansı ile Barcelona'ya geçmesi bizi gururlandırmıştı. Öncelikle Avrupa'da oynamasını isterim. Fakat dönmeyi isterse ve Başakşehir'i tercih ederse bize çok çok katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Premeir Lig ekiplerinden Everton'a 22 milyon Euro garanti ücretle transfer olarak Türkiye transfer rekorunu kıran Cenk Tosun'u kutlayan Babacan, "Türk oyuncusu çalışırsa, isterse, disiplinli olursa pasaportun çok önemli olmadığını görebiliyoruz. İşte Everton gelip Cenk Tosun'u alabiliyor. Bu yabancı tartışması konusunun çok önemli olmadığını düşünüyorum." dedi. Tecrübeli kaleci, sözlerine "Ben aslında Türk oyuncuların biraz kendilerine bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Genç oyuncuları için çok iyi örnekler var. Arda Turan, Cenk Tosun, Cengiz, Enes Ünal gibi. Yeni gelen genç arkadaşlar bu isimleri örnek alması lazım." ifadeleriyle devam etti.

"BİZİ İZLEMEYE FENERBAHÇELİ, GALATASARAYLILAR DA GELİYORDUR"

Takımın kurulduğu günden bu yana formasını giydiğini belirten Volkan, "İlk lig maçlarında 100-150 kişilik bir grup desteklemeye geliyordu. Taraftar baskısı olmadan oynuyorduk ama onların alkışı, çoşkusu yada heyecanı size bir adım fazla attırabiliyor. Bu sene 7-8 bin ortalama ile oynuyoruz. Bizi izlemeye gelenlerin Başakşehirli olduğunu sanmıyorum. Ulaşım olarak kolay güzel bir stadımız var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlarda bizi izliyordur." yorumunda bulundu.