Volkan Babacan'dan Arda açıklaması
Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, BeIN SPORTS'a açıklamalar yaptı. Takımın durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Volkan, Arda Turan'ın transferi ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'la ilgili de sözler sarf etti
Arda Turan ile muhtemel transferi konusunda görüşmediğini vurgulayan Babacan, "Bizi Avrupa'da gururlandırdı ve çok önemli bir isim. Atletico Madrid'de iyi performansı ile Barcelona'ya geçmesi bizi gururlandırmıştı. Öncelikle Avrupa'da oynamasını isterim. Fakat dönmeyi isterse ve Başakşehir'i tercih ederse bize çok çok katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
CENK TOSUN'U ÖRNEK GÖSTERDİ
Premeir Lig ekiplerinden Everton'a 22 milyon Euro garanti ücretle transfer olarak Türkiye transfer rekorunu kıran Cenk Tosun'u kutlayan Babacan, "Türk oyuncusu çalışırsa, isterse, disiplinli olursa pasaportun çok önemli olmadığını görebiliyoruz. İşte Everton gelip Cenk Tosun'u alabiliyor. Bu yabancı tartışması konusunun çok önemli olmadığını düşünüyorum." dedi. Tecrübeli kaleci, sözlerine "Ben aslında Türk oyuncuların biraz kendilerine bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Genç oyuncuları için çok iyi örnekler var. Arda Turan, Cenk Tosun, Cengiz, Enes Ünal gibi. Yeni gelen genç arkadaşlar bu isimleri örnek alması lazım." ifadeleriyle devam etti.
"BİZİ İZLEMEYE FENERBAHÇELİ, GALATASARAYLILAR DA GELİYORDUR"
Takımın kurulduğu günden bu yana formasını giydiğini belirten Volkan, "İlk lig maçlarında 100-150 kişilik bir grup desteklemeye geliyordu. Taraftar baskısı olmadan oynuyorduk ama onların alkışı, çoşkusu yada heyecanı size bir adım fazla attırabiliyor. Bu sene 7-8 bin ortalama ile oynuyoruz. Bizi izlemeye gelenlerin Başakşehirli olduğunu sanmıyorum. Ulaşım olarak kolay güzel bir stadımız var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlarda bizi izliyordur." yorumunda bulundu.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:25
-
L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
-
Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
-
Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
Volkan Babacan'dan Arda açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.