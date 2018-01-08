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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Başakşehir toplanıyor!

    Başakşehir toplanıyor!

    Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli ekip, kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre izinleri sona eren ve dün akşam takıma katılan ile Joseph Attamah da antrenmanda yer aldı. İki oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

    Sol arka adalesinde ağrı hissettiği için üç gün önce idmanı yarıda bırakan kaptan Emre Belözoğlu, çalışmaya katılmadı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, şut ve pas çalışmasıyla sona erdi. , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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