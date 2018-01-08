;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    imzayı atıyor!..

    Arda Turan imzayı atıyor!..

    Medipol , haftalardır hangi takıma gideceği merak edilen ’ı Barcelona’dan kiraladı. Yıldız futbolcunun maaşının yarısını Barça, yarısını İstanbul ekibi ödeyecek, imza hafta içi atılacak

    Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, bombayı patlattı. Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Barcelonalı yıldız Arda Turan, turuncumavili ekiple anlaşmaya vardı. Daha önce 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte el sıkışan Başkan Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüyle de el sıkıştı. 'ın maaşının yarısını Barcelona, yarısını Başakşehir ödeyecek. Yarım sezondur futboldan uzak kalan Arda Turan, kendisini resmen Medipol Başakşehirli yapacak sözleşmeye bu hafta yapılacak törenle imza atacak.

    MAXX ROYAL'DE BÜYÜK HAZIRLIK
    BU arada 'in kamp yaptığı Belek'teki Maxx Royal Otel'de imza töreni için ciddi hazırlık yapıldığı öğrenildi. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masalar ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı. Abdullah Avcı'nın "Burada Emre abisi, Göksel Başkan, ben varız. Biz Arda'ya yardımcı oluruz" dediği Arda, Başakşehir'de kiralık oynayacak.

    Emre BOL

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda Turan imzayı atıyor!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN