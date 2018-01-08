Arda Turan imzayı atıyor!..
Medipol Başakşehir, haftalardır hangi takıma gideceği merak edilen Arda Turan’ı Barcelona’dan kiraladı. Yıldız futbolcunun maaşının yarısını Barça, yarısını İstanbul ekibi ödeyecek, imza hafta içi atılacak
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, bombayı patlattı. Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Barcelonalı yıldız Arda Turan, turuncumavili ekiple anlaşmaya vardı. Daha önce 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte el sıkışan Başkan Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüyle de el sıkıştı. Arda Turan'ın maaşının yarısını Barcelona, yarısını Başakşehir ödeyecek. Yarım sezondur futboldan uzak kalan Arda Turan, kendisini resmen Medipol Başakşehirli yapacak sözleşmeye bu hafta yapılacak törenle imza atacak.
MAXX ROYAL'DE BÜYÜK HAZIRLIK
BU arada Başakşehir'in kamp yaptığı Belek'teki Maxx Royal Otel'de imza töreni için ciddi hazırlık yapıldığı öğrenildi. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masalar ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı. Abdullah Avcı'nın "Burada Emre abisi, Göksel Başkan, ben varız. Biz Arda'ya yardımcı oluruz" dediği Arda, Başakşehir'de kiralık oynayacak.
Emre BOL
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Arda Turan imzayı atıyor!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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