Arda Turan imzayı atıyor!..

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, bombayı patlattı. Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan Barcelonalı yıldız Arda Turan, turuncumavili ekiple anlaşmaya vardı. Daha önce 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte el sıkışan Başkan Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüyle de el sıkıştı. Arda Turan'ın maaşının yarısını Barcelona, yarısını Başakşehir ödeyecek. Yarım sezondur futboldan uzak kalan Arda Turan, kendisini resmen Medipol Başakşehirli yapacak sözleşmeye bu hafta yapılacak törenle imza atacak.



MAXX ROYAL'DE BÜYÜK HAZIRLIK

BU arada Başakşehir'in kamp yaptığı Belek'teki Maxx Royal Otel'de imza töreni için ciddi hazırlık yapıldığı öğrenildi. Otelin bir salonu tören için kulübün logolarıyla süslendi, masalar ve sandalyeler törene özel olarak hazırlandı. Abdullah Avcı'nın "Burada Emre abisi, Göksel Başkan, ben varız. Biz Arda'ya yardımcı oluruz" dediği Arda, Başakşehir'de kiralık oynayacak.

Emre BOL