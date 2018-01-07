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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Lider tam gaz

    Lider tam gaz
    Lider , ikinci yarı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Antalya'da çalışan İstanbul ekibinin dünkü idmanında ağrıları bulunan Emre ile izinli olan Adebayor ve Attamah yer almadı.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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