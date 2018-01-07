Arda Turan imzayı atıyor!..
Arda Turan, Başakşehir ile anlaşma sağladı
34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, hafta içinde Başakşehir'e kiralanması bekleniyor.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:53
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Kartal'a Torres teklifi!
Toplam 5
Yorum
muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 12
Yorum
Cimbomlu Biraz kendine baksa sağlam oyuncu olur. 10 kilo göbekle koşuyor adam.
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Elmander: Göreceğiz
Toplam 3
Yorum
Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
Arda Turan imzayı atıyor!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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