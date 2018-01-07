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    07 Ocak 2018, Pazar
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    imzayı atıyor!..

    Arda Turan imzayı atıyor!..

    , ile anlaşma sağladı

    Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan 'ın Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, rotası sürpriz oldu. Barcelona'da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan milli yıldızın, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan M.'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, hafta içinde Başakşehir'e kiralanması bekleniyor.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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