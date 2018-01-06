Başakşehir'de Emre Belözoğlu idmana çıkmadı
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli takımın, kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanına, dün sabah yapılan idmanı sol arka adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan kaptan Emre Belözoğlu katılmadı.
Kuvvet ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, şut ve pas çalışması ile sona erdi.
İdmana, izni sona eren ve dün akşam kampa katılan Fransız yıldız Gael Clichy de katıldı. Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah da yarın kampa katılacak.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:40
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
Başakşehir'de Emre Belözoğlu idmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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