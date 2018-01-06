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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Başakşehir'de Emre Belözoğlu idmana çıkmadı

    Başakşehir'de Emre Belözoğlu idmana çıkmadı

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli takımın, kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanına, dün sabah yapılan idmanı sol arka adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan kaptan Emre Belözoğlu katılmadı.

    Kuvvet ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, şut ve pas çalışması ile sona erdi.

    İdmana, izni sona eren ve dün akşam kampa katılan Fransız yıldız Gael Clichy de katıldı. Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan ve Joseph Attamah da yarın kampa katılacak.

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:40
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