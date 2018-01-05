Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
MEDİPOL Başakşehir, çalışmalarına Antalya kampında devam ederken sol arka adalesinde hafif ağrı hisseden Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı.
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Başakşehir, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla birlikte saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla devam etti. Daha sonra Başakşehirli oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise İstanbul ekibi çift kale maç yaptı. Dün akşam saatlerinde kampa katılan Marcio Mossoro, bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Gael Clichy'nin bu akşam kampa katılacağı öğrenilirken, ayrıca Joseph Attamah ve Emmanuel Adebayor ise 7 Ocak Pazar günü kampa dahil olacak. Başakşehir'in şut çalışması yaptığı esnada kaptan Emre Belözoğlu ise sakatlık yaşadı. Sol arka adalesinde hafif ağrı hisseden Emre Belözoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı yakından ilgilenirken, bir süre sonra tecrübeli oyuncu antrenmanı yarıda bırakarak kamp yaptıkları otele geçti. Emre Belözoğlu'nun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:03
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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