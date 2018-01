Adım adım Arda

Lider Başakşehir 'in gündeme bomba gibi düşentransferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve bugün imza atacağı iddia edilen milli yıldızımız hakkında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü, "Arda büyük oyuncu, işine konsantre olduğu zaman çok önemli oyunlar çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı" dedi.'nın gittiği her takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunun altını çizen, "Geçen hafta itibariyle böyle bir şey yoktu amadiye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse verilir" diye konuştuGeçen yıldan sonra bu seneyi de lider kapattıklarını ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu: Arda liderliğin önüne geçti. Oyun ve oyuncu kalitemiz gelişerek gidiyor. Bu yarışın içinde olmak istiyoruz. İlk yarıdan daha az maç oynayacağız ama ben oyuncularımdan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sene sonu itibariyle alırız.