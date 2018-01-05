;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Adım adım Arda

    Adım adım Arda

    ’in teknik patronu , “Gittiği her takıma katkı sağlar” dedi

    Lider 'in gündeme bomba gibi düşen Arda Turan transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve bugün imza atacağı iddia edilen milli yıldızımız hakkında konuşan Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Arda büyük oyuncu, işine konsantre olduğu zaman çok önemli oyunlar çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı" dedi. Arda'nın gittiği her takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunun altını çizen Avcı, "Geçen hafta itibariyle böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor 'ara konuş' diye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse verilir" diye konuştu

    'Liderliğin önüne geçti'
    Geçen yıldan sonra bu seneyi de lider kapattıklarını ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu: Arda liderliğin önüne geçti. Oyun ve oyuncu kalitemiz gelişerek gidiyor. Bu yarışın içinde olmak istiyoruz. İlk yarıdan daha az maç oynayacağız ama ben oyuncularımdan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sene sonu itibariyle alırız.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adım adım Arda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN