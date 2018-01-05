Adım adım Arda
Başakşehir’in teknik patronu Abdullah Avcı, “Gittiği her takıma katkı sağlar” dedi
'Liderliğin önüne geçti'
Geçen yıldan sonra bu seneyi de lider kapattıklarını ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu: Arda liderliğin önüne geçti. Oyun ve oyuncu kalitemiz gelişerek gidiyor. Bu yarışın içinde olmak istiyoruz. İlk yarıdan daha az maç oynayacağız ama ben oyuncularımdan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sene sonu itibariyle alırız.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:39
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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