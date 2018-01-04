 Yılın bombası – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Yılın bombası

    Yılın bombası

    ’da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan 30 yaşındaki milli yıldızın, lideriyle yarın sözleşme imzalayacağı iddia ed

    Yılın bomba haberi M.Başakşehir'den geldi. Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan 'ın Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, rotası sürpriz oldu. 'da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan milli yıldızın, 'in ilk yarısını lider tamamlayan M.Başakşehir'le anlaşmaya vardığı, yarın sözleşme imzalanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. 34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, Başakşehir'e kiralanması bekleniyor.

    ADEBAYOR'DAN SONRA ARDA
    Başkan geçtiğimiz günlerde Arda konusunda, "Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister" diye yeşil ışık yakmıştı. 'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna dünya yıldızı Emmanuel Adebayor'u katmıştı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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