Yılın bombası
Barcelona’da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan 30 yaşındaki milli yıldızın, Süper Lig lideriyle yarın sözleşme imzalayacağı iddia ed
ADEBAYOR'DAN SONRA ARDA
Başkan Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz günlerde Arda konusunda, "Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister" diye yeşil ışık yakmıştı. Abdullah Avcı'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna dünya yıldızı Emmanuel Adebayor'u katmıştı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:29
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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