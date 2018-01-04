Avcı'dan Arda Turan açıklaması geldi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı.
Lider Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avcı, Başakşehir'e gelebileceği söylenen Arda Turan hakkındaki soruya karşılık "Arda bir haftadır gündemde, konuşuluyor. Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu. 2003 yılından bu yana ailemizin büyük oğlu gibi, beraberiz, birbirimize katkı sağladık Yılbaşından önce aradı ve yılbaşımı kutladı. Oğlum baskı yapıyor, 'Ara ve konuş' diyor. Böyle bir şey şu an yok. Böyle bir durum olursa, Arda ile oturur konuşurum." şeklinde konuştu. Abdullah Avcı şu an için transferin söz konusu olmadığını da belirtti.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:22
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Volkan Şen bombası
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gördük volkan şen yerden kalkmıyor.
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feyko yalnışlık olmasın Boluspor vermişti 10 mil.nu
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fenerli bunlara verilen 30-40 milyon euroyu kim karşılıcak. bunlar bizlerin feneriumdan 2 short almasıyla karşılancak paralar değil. yazık taraftara
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