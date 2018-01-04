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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Avcı'dan açıklaması geldi

    Avcı'dan Arda Turan açıklaması geldi

    Teknik Direktörü , hakkında açıklamalar yaptı.

    Lider ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam ederken, teknik direktör basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Avcı, Başakşehir'e gelebileceği söylenen hakkındaki soruya karşılık "Arda bir haftadır gündemde, konuşuluyor. Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu. 2003 yılından bu yana ailemizin büyük oğlu gibi, beraberiz, birbirimize katkı sağladık Yılbaşından önce aradı ve yılbaşımı kutladı. Oğlum baskı yapıyor, 'Ara ve konuş' diyor. Böyle bir şey şu an yok. Böyle bir durum olursa, Arda ile oturur konuşurum." şeklinde konuştu. Abdullah Avcı şu an için transferin söz konusu olmadığını da belirtti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:22
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