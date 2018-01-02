 ‘Şampiyonluk neden olmasın’ – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ‘Şampiyonluk neden olmasın’

    ‘Şampiyonluk neden olmasın’
    Süper Lig'de ilk devreyi lider bitiren 'in deneyimli ismi Gökhan İnler, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti. İnler, yaptıkları hatalardan ders almaları gerektiğini anlatıp, "Yenilince hemen arkandaki takımlar yaklaşıyor. Şampiyon olmak istiyorsak her şeyimizi ortaya koymalıyız" dedi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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