 İstatistikler Başakşehir'den yana – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    İstatistikler Başakşehir'den yana

    İstatistikler Başakşehir'den yana

    Eski adıyla 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla 'de sezonun ilk yarısını lider kapatan ekipler, çoğunlukla lig sonunda da şampiyonluğa ulaşıyor.

    Maçlar iki grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, sezonun ilk yarısını önde bitiren takımlar büyük oranda sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslüyor.

    Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 58 sezonda (bu sezon hariç), 32 kez ilk yarıyı lider, 17 kez ikinci, 7 kez üçüncü, birer kez de beşinci ve altıncı bitiren takımlar şampiyon oldu.

    Ligde şimdiye dek 21, 16, 10, 6, ve (bu sezon dahil) ikişer, Altay ve Kocaelispor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.

    'de "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayıp, şampiyonluğa ulaşan takım olmadı.

    Son 6 sezonun 4'ünde ilk yarı liderleri şampiyon oldu
    Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde ilk yarıyı zirvede tamamlayan takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

    Ligde 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ilk yarıyı önde geçen Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ilk devreyi lider bitiren Fenerbahçe ve 2015-2016 sezonunda devreyi lider kapatan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Medipol Başakşehir geçen sezon kupayı Beşiktaş'a kaptırdı
    Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, şampiyonluğa ulaşamadı.

    Turuncu-lacivertli takım, tarihinde ilk kez ilk yarısını önde geçtiği sezonda ikinci olurken, şampiyonluk kupasını Beşiktaş kaldırdı.

    Dördüncülerin şampiyonluğu yok
    Süper Lig'de habere konu olan 58 sezonda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım şampiyon olamadı.

    Bu sezon devre arasına dördüncü giren Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

    İlk yarıların lideri Galatasaray
    Son 59 sezonda (bu sezon dahil) ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.

    Sarı-kırmızılılar, söz konusu 59 sezonun 21'inde devreyi lider kapadı ve toplamda 20 kez şampiyonluk yaşadı.

    Fenerbahçe, 16 kez ilk yarıyı lider bitirdi, 18 kez (ilk sezondaki şampiyonluğu değerlendirmeye alınmadı) şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. On kez ilk yarı lideri olan Beşiktaş toplamda 13 kez, Trabzonspor 6 kez devreyi önde kapatıp 6 kez, ilk yarıları hiç lider bitiremeyen Bursaspor ise bir kez şampiyonluğa ulaştı.

    En ilginç sezonlar
    -1969-1970'de ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi.

    - Ligin en ilginç sezonlarından birisi 1974-1975'te yaşandı. Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

    - 1983-1984'te ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, ancak 3. sırada tamamlayabildi.

    - 1994-1995'te yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.

    - 1997-1998 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla rakibine 4 puan fark atıp şampiyon oldu.

    - 2003-2004 sezonunda Beşiktaş, inanılması zor bir düşüş yaşadı. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar sezonu tam 14 puan geride, 3. sırada bitirebildi.

    - 2007-2008 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.

    - 2008-2009'da ise ilk yarıyı 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde, ancak 6. sırada tamamlayabilen Beşiktaş, sezon sonunda 2. sıradaki Sivasspor'a 5 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşıp, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

    - 2010-2011 sezonunda ilk yarıyı 42 puanla, 15 sezon sonra lider tamamlayan Trabzonspor, 9 puan gerisinde 3. sıradaki Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 17 maçtan 16'sını kazanmasıyla, 82 puan ve averajla şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

    İlk yarı liderleri ve şampiyonlar
    Lig tarihinde, 1959 dışındaki 58 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:

    Sezon İlk yarı lideri Şampiyon
    1959-60 Beşiktaş Beşiktaş
    1960-61 Galatasaray Fenerbahçe
    1961-62 Galatasaray Galatasaray
    1962-63 Galatasaray Galatasaray
    1963-64 Beşiktaş Fenerbahçe
    1964-65 Fenerbahçe Fenerbahçe
    1965-66 Beşiktaş Beşiktaş
    1966-67 Fenerbahçe Beşiktaş
    1967-68 Fenerbahçe Fenerbahçe
    1968-69 Galatasaray Galatasaray
    1969-70 Altay Fenerbahçe
    1970-71 Galatasaray Galatasaray
    1971-72 Galatasaray Galatasaray
    1972-73 Galatasaray Galatasaray
    1973-74 Fenerbahçe Fenerbahçe
    1974-75 Galatasaray Fenerbahçe
    1975-76 Fenerbahçe Trabzonspor
    1976-77 Trabzonspor Trabzonspor
    1977-78 Fenerbahçe Fenerbahçe
    1978-79 Trabzonspor Trabzonspor
    1979-80 Trabzonspor Trabzonspor
    1980-81 Trabzonspor Trabzonspor
    1981-82 Fenerbahçe Beşiktaş
    1982-83 Fenerbahçe Fenerbahçe
    1983-84 Galatasaray Trabzonspor
    1984-85 Beşiktaş Fenerbahçe
    1985-86 Galatasaray Beşiktaş
    1986-87 Galatasaray Galatasaray
    1987-88 Galatasaray Galatasaray
    1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe
    1989-90 Beşiktaş Beşiktaş
    1990-91 Galatasaray Beşiktaş
    1991-92 Beşiktaş Beşiktaş
    1992-93 Kocaelispor Galatasaray
    1993-94 Galatasaray Galatasaray
    1994-95 Galatasaray Beşiktaş
    1995-96 Trabzonspor Fenerbahçe
    1996-97 Galatasaray Galatasaray
    1997-98 Fenerbahçe Galatasaray
    1998-99 Fenerbahçe Galatasaray
    1999-00 Galatasaray Galatasaray
    2000-01 Galatasaray Fenerbahçe
    2001-02 Galatasaray Galatasaray
    2002-03 Beşiktaş Beşiktaş
    2003-04 Beşiktaş Fenerbahçe
    2004-05 Fenerbahçe Fenerbahçe
    2005-06 Fenerbahçe Galatasaray
    2006-07 Fenerbahçe Fenerbahçe
    2007-08 Sivasspor Galatasaray
    2008-09 Sivasspor Beşiktaş
    2009-10 Fenerbahçe Bursaspor
    2010-11 Trabzonspor Fenerbahçe
    2011-12 Galatasaray Galatasaray
    2012-13 Galatasaray Galatasaray
    2013-14 Fenerbahçe Fenerbahçe
    2014-15 Fenerbahçe Galatasaray
    2015-16 Beşiktaş Beşiktaş
    2016-17 Medipol Başakşehir Beşiktaş
    2017-18 Medipol Başakşehir ?

    Not: 1. Futbol Ligi'nin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 2002 yılında, Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:51
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