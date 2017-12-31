İstatistikler Başakşehir'den yana

Maçlar iki grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, sezonun ilk yarısını önde bitiren takımlar büyük oranda sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslüyor.

Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 58 sezonda (bu sezon hariç), 32 kez ilk yarıyı lider, 17 kez ikinci, 7 kez üçüncü, birer kez de beşinci ve altıncı bitiren takımlar şampiyon oldu.

Ligde şimdiye dek Galatasaray 21, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10, Trabzonspor 6, Sivasspor ve Medipol Başakşehir (bu sezon dahil) ikişer, Altay ve Kocaelispor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.

Süper Lig'de "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayıp, şampiyonluğa ulaşan takım olmadı.



Son 6 sezonun 4'ünde ilk yarı liderleri şampiyon oldu

Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde ilk yarıyı zirvede tamamlayan takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ilk yarıyı önde geçen Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ilk devreyi lider bitiren Fenerbahçe ve 2015-2016 sezonunda devreyi lider kapatan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Medipol Başakşehir geçen sezon kupayı Beşiktaş'a kaptırdı

Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, şampiyonluğa ulaşamadı.

Turuncu-lacivertli takım, tarihinde ilk kez ilk yarısını önde geçtiği sezonda ikinci olurken, şampiyonluk kupasını Beşiktaş kaldırdı.



Dördüncülerin şampiyonluğu yok

Süper Lig'de habere konu olan 58 sezonda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım şampiyon olamadı.

Bu sezon devre arasına dördüncü giren Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.



İlk yarıların lideri Galatasaray

Son 59 sezonda (bu sezon dahil) ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 59 sezonun 21'inde devreyi lider kapadı ve toplamda 20 kez şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe, 16 kez ilk yarıyı lider bitirdi, 18 kez (ilk sezondaki şampiyonluğu değerlendirmeye alınmadı) şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. On kez ilk yarı lideri olan Beşiktaş toplamda 13 kez, Trabzonspor 6 kez devreyi önde kapatıp 6 kez, ilk yarıları hiç lider bitiremeyen Bursaspor ise bir kez şampiyonluğa ulaştı.

En ilginç sezonlar

-1969-1970'de ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi.

- Ligin en ilginç sezonlarından birisi 1974-1975'te yaşandı. Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

- 1983-1984'te ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, ancak 3. sırada tamamlayabildi.

- 1994-1995'te yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.

- 1997-1998 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla rakibine 4 puan fark atıp şampiyon oldu.

- 2003-2004 sezonunda Beşiktaş, inanılması zor bir düşüş yaşadı. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar sezonu tam 14 puan geride, 3. sırada bitirebildi.

- 2007-2008 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.

- 2008-2009'da ise ilk yarıyı 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde, ancak 6. sırada tamamlayabilen Beşiktaş, sezon sonunda 2. sıradaki Sivasspor'a 5 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşıp, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

- 2010-2011 sezonunda ilk yarıyı 42 puanla, 15 sezon sonra lider tamamlayan Trabzonspor, 9 puan gerisinde 3. sıradaki Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 17 maçtan 16'sını kazanmasıyla, 82 puan ve averajla şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



İlk yarı liderleri ve şampiyonlar

Lig tarihinde, 1959 dışındaki 58 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:

Sezon İlk yarı lideri Şampiyon 1959-60 Beşiktaş Beşiktaş 1960-61 Galatasaray Fenerbahçe 1961-62 Galatasaray Galatasaray 1962-63 Galatasaray Galatasaray 1963-64 Beşiktaş Fenerbahçe 1964-65 Fenerbahçe Fenerbahçe 1965-66 Beşiktaş Beşiktaş 1966-67 Fenerbahçe Beşiktaş 1967-68 Fenerbahçe Fenerbahçe 1968-69 Galatasaray Galatasaray 1969-70 Altay Fenerbahçe 1970-71 Galatasaray Galatasaray 1971-72 Galatasaray Galatasaray 1972-73 Galatasaray Galatasaray 1973-74 Fenerbahçe Fenerbahçe 1974-75 Galatasaray Fenerbahçe 1975-76 Fenerbahçe Trabzonspor 1976-77 Trabzonspor Trabzonspor 1977-78 Fenerbahçe Fenerbahçe 1978-79 Trabzonspor Trabzonspor 1979-80 Trabzonspor Trabzonspor 1980-81 Trabzonspor Trabzonspor 1981-82 Fenerbahçe Beşiktaş 1982-83 Fenerbahçe Fenerbahçe 1983-84 Galatasaray Trabzonspor 1984-85 Beşiktaş Fenerbahçe 1985-86 Galatasaray Beşiktaş 1986-87 Galatasaray Galatasaray 1987-88 Galatasaray Galatasaray 1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1989-90 Beşiktaş Beşiktaş 1990-91 Galatasaray Beşiktaş 1991-92 Beşiktaş Beşiktaş 1992-93 Kocaelispor Galatasaray 1993-94 Galatasaray Galatasaray 1994-95 Galatasaray Beşiktaş 1995-96 Trabzonspor Fenerbahçe 1996-97 Galatasaray Galatasaray 1997-98 Fenerbahçe Galatasaray 1998-99 Fenerbahçe Galatasaray 1999-00 Galatasaray Galatasaray 2000-01 Galatasaray Fenerbahçe 2001-02 Galatasaray Galatasaray 2002-03 Beşiktaş Beşiktaş 2003-04 Beşiktaş Fenerbahçe 2004-05 Fenerbahçe Fenerbahçe 2005-06 Fenerbahçe Galatasaray 2006-07 Fenerbahçe Fenerbahçe 2007-08 Sivasspor Galatasaray 2008-09 Sivasspor Beşiktaş 2009-10 Fenerbahçe Bursaspor 2010-11 Trabzonspor Fenerbahçe 2011-12 Galatasaray Galatasaray 2012-13 Galatasaray Galatasaray 2013-14 Fenerbahçe Fenerbahçe 2014-15 Fenerbahçe Galatasaray 2015-16 Beşiktaş Beşiktaş 2016-17 Medipol Başakşehir Beşiktaş 2017-18 Medipol Başakşehir ?

Not: Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 2002 yılında, Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.