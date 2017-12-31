Avcı açıkladı! Milli Takım'dan teklif geldi mi?

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV Spor'daki 90+ programında konuştu.

"Beşiktaş dışında Avrupa'da en çok puan toplayan takımız" diyen Avcı, "Medyanın asıl istediği takım 2 puan aldı, rotasyon dediği takım 7 puan aldı. Ülke puanına bu kadar katkı sağlamışız, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmüşüz, bu mu vizyonsuzluk? 5 değişik takıma, 5 değişik planla hazırlandım. Shakhtar Donetsk ve Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Ligde yarıştığımız Beşiktaş da 16'da. Onun için, oradan hesap edilsin." ifadelerini kullandı.



"MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF GELDİ"

Milli Takım'dan teklif aldığını da kaydeden Avcı, "Bir takım şeyler yansıdı. Teklif geldi de denebilir, ucu açıktır. Burayı tatmış bir teknik direktör olarak bu güzel bir duygu. Bu tip teklifler olduğunda, deneyimsizlik olduğunda dalgalanmalar yaşadım. Güzel bir duygu. Yarım kalan bir işten tekrar sana gelinmesi güzel bir duygu. Bundan sonra olur mu? Olur tabii. Umarım ilerde daha sağlıklı bir zeminde olması bizim arzumuz, isteğimiz" dedi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNUYORUZ"

Şampiyonluk adaylarından biri olduklarını söyleyen Başakşehir teknik direktörü, "Şampiyonluk kelimesini telaffuz ediyoruz. Bu futbolu oynuyorsan, kültürü olan takımlara karşı oyun üstünlüğü yakalıyorsan, şampiyonluk için devam edeceğiz. Oluruz, olmayız, ama şampiyonluk için oynuyoruz" diye konuştu.