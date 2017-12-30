Çinliler talip

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün satılacağı iddiaları için Gümüşdağ, "Mart'ta Çin'de bir sunumumuz olacak. Tamamının satılması söz konusu değil" bilgisini verdi.