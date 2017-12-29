Samir Nasri bombası!
Lider Medipol Başakşehir’den flaş hamle! İstanbul ekibi, Antalyaspor’la yolları ayırmaya hazırlanan Samir Nasri’ye kanca attı. turuncu-lacivertliler’in, menajerler aracılığıyla Fransız yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.
Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir bu sezon şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran turuncu-lacivertlilerin devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen Başakşehir'in Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi. Eşyalarını toplayarak ülkesine giden Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:48
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Kaan Ayhan için ilk teklif
Toplam 3
Yorum
Aslan MILLITAKIMADA DAVET ETMIS VE FORMAYI VERMISTI HAYIRLI OLSUN
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Arda ile Etiler’de dev zirve
Toplam 17
Yorum
gs arda cok şımardı, aklı varsa biraz hareketlerine dikkat eder ve gs ya döner yoksa sürünmeye devam kimse almaz onu..
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Kampa yetişir
Toplam 1
Yorum
Aslan EN AZ 4 COK IYI TRANSFER LAZIM KAMPA YETISMELI HANGI KAMPA ACABA YAZ KAMPINAMI BU DURSUN AVRUPADA HAVLU ATTIKTAN SONRA TRANSFER YAPMADIMI?
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