Samir Nasri bombası!

Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir bu sezon şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran turuncu-lacivertlilerin devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen Başakşehir'in Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi. Eşyalarını toplayarak ülkesine giden Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında.