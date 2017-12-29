 Samir Nasri bombası! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    bombası!

    Samir Nasri bombası!

    Lider Medipol ’den flaş hamle! ekibi, ’la yolları ayırmaya hazırlanan ’ye kanca attı. turuncu-lacivertliler’in, menajerler aracılığıyla Fransız yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.

    yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren bu sezon şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran turuncu-lacivertlilerin devre arası için 'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen Başakşehir'in 'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi. Eşyalarını toplayarak ülkesine giden Nasri'nin de kariyerine 'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:48
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