 Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Başakşehir'den Everton'a teşekkürü

    Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü

    Kulübü, İngiliz ekibi Everton'a, Beşiktaşlı futbolcu 'u aldıkları için teşekkür etti.

    Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken takımı, bu sefer de Everton'a mesaj gönderdi. , 'un gollerinin yer aldığı videoya Everton'ı da ekleyerek, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız" ifadelerini paylaştı.

    Medipol Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: "Rakibimiz 'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız"

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:20
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