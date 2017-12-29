Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sefer de Everton'a mesaj gönderdi. Medipol Başakşehir, Cenk Tosun'un gollerinin yer aldığı videoya Everton'ı da ekleyerek, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız" ifadelerini paylaştı.

Medipol Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız"



