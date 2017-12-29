Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü
Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton'a, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u aldıkları için teşekkür etti.
Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sefer de Everton'a mesaj gönderdi. Medipol Başakşehir, Cenk Tosun'un gollerinin yer aldığı videoya Everton'ı da ekleyerek, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız" ifadelerini paylaştı.
Medipol Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız"
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
-
Cenk Everton'da
Toplam 20
Yorum
Kabataşlı Hem GS ,hem de eski KEL li olarak CENK i Kutlarım ve Başarıları Sağlıkla Devam Ettirir.Genç,Hırslı,Çalışkan,Sorumlu.İşte Aranılan Kişilik.
-
Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 3
Yorum
austin aylardır da asamoahın gelişi birilerine bağlı bu olmaz gibi yaa.
-
Hakan’a ne evet ne hayır
Toplam 6
Yorum
milan cimri oynatmadığı defans oyuncusunu istediği fiyatı alamadığından vermeyen 25 eura verdiği oyuncuyu hiç vermez
Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.