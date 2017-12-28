 Y. Malatyaspor, Başakşehir hazırlık maçı oynayacak – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Y. Malatyaspor, Başakşehir hazırlık maçı oynayacak

    Y. Malatyaspor, Başakşehir hazırlık maçı oynayacak

    Devre arası kampına 3 Ocak’ta ’da başlayacak olan Evkur , kampta devreyi lider tamamlayan ile hazırlık maçı oynayacak.

    Kamp çalışmalarını ' Belek'te gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Ocak'ta topbaşı yapacak. 15 Ocak'a kadar 'da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

    Sarı-kırmızılıların kamp için planladığı hazırlık maçı takvimi netleşmeye başladı. Buna göre Evkur , ilk hazırlık maçını 10 Ocak Çarşamba günü 'in lideri ile oynayacak.

    Antalya kampında oynanacak diğer 2 maçın programının ise henüz netleşmediği ifade edildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:31
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