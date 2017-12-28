Y. Malatyaspor, Başakşehir hazırlık maçı oynayacak
Devre arası kampına 3 Ocak’ta Antalya’da başlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, kampta devreyi lider tamamlayan Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-kırmızılıların kamp için planladığı hazırlık maçı takvimi netleşmeye başladı. Buna göre Evkur Yeni Malatyaspor, ilk hazırlık maçını 10 Ocak Çarşamba günü Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Antalya kampında oynanacak diğer 2 maçın programının ise henüz netleşmediği ifade edildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
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Hakkı Emirhan Cümle arasında yazım yanlışı yapmanız anlaşılır ancak başlık yazdıktan sonra, en azından göz ucuyla dahi bakmamış olmanız rezalet!
Y. Malatyaspor, Başakşehir hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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