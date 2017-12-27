 Başakşehir’de yabancılara izin – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Başakşehir’de yabancılara izin

    Başakşehir’de yabancılara izin

    Süper Lig lideri Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası sınavına 8 önemli eksikle çıkacak.

    Son 16 turunda Giresunspor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan İstanbul ekibinde; teknik ekipten özel izin alan Adebayor, Caicara, Mossoro, Elia, Clichy, Epureanu, Visca ve Chedjou forma giyemeyecek.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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