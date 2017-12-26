 Başakşehir'de ilk yarı raporu – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Başakşehir'de ilk yarı raporu

    Başakşehir'de ilk yarı raporu

    Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı. Medipol Başakşehir, ligde ilk yarıyı 36 puanla lider kapattı. Abdullah Avcı'nın talebeleri, 36 puanı toplarken 31 gol atıp 18 gol yedi.

    Medipol Başakşehir'de Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, 8 golle takımının gol yükünü sırtladı. İstanbul ekibinin savunmacısı Epureanu ise 4 golle takımın en fazla gol atan ikinci oyuncusu olarak dikkat çekti.

    ASİST KRALI VISCA
    Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Edin Visca, 17 haftada 7 asist yaparak bu alanda zirveye yerleşti. Visca, 32 kez de şut pası verdi.

    BEKLERDEN 7 ASİSTLİK KATKI
    Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, 17 haftada 4 asistlik katkı yaptı. Sezon başında kadroya katılan sol bek Gael Clichy ise 3 kez gol servisi yaptı.



    EMRE VE MOSSORO'DAN 3'ER ASİST
    Başakşehir'in oyununu organize eden Emre Belözoğlu ile Mossoro da gollere yaptıkları katkılarla puanların kazanılmasında rol oynadılar. 3 asisti bulunan iki orta sahadan Emre 3 de gol attı. Brezilyalı Mossoro ise iki 17 haftada iki gole imzasını attı.

    EN FAZLA BAŞARILI PAS YAPAN TAKIM
    Başakşehir maç başına 468 pas ortalamasıyla ligin en fazla pas isabetli pas yapan takımı olarak öne çıktı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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