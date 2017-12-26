Başakşehir'de ilk yarı raporu
Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı. Medipol Başakşehir, ligde ilk yarıyı 36 puanla lider kapattı. Abdullah Avcı'nın talebeleri, 36 puanı toplarken 31 gol atıp 18 gol yedi.
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, 8 golle takımının gol yükünü sırtladı. İstanbul ekibinin savunmacısı Epureanu ise 4 golle takımın en fazla gol atan ikinci oyuncusu olarak dikkat çekti.
ASİST KRALI VISCA
Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Edin Visca, 17 haftada 7 asist yaparak bu alanda zirveye yerleşti. Visca, 32 kez de şut pası verdi.
BEKLERDEN 7 ASİSTLİK KATKI
Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, 17 haftada 4 asistlik katkı yaptı. Sezon başında kadroya katılan sol bek Gael Clichy ise 3 kez gol servisi yaptı.
EMRE VE MOSSORO'DAN 3'ER ASİST
Başakşehir'in oyununu organize eden Emre Belözoğlu ile Mossoro da gollere yaptıkları katkılarla puanların kazanılmasında rol oynadılar. 3 asisti bulunan iki orta sahadan Emre 3 de gol attı. Brezilyalı Mossoro ise iki 17 haftada iki gole imzasını attı.
EN FAZLA BAŞARILI PAS YAPAN TAKIM
Başakşehir maç başına 468 pas ortalamasıyla ligin en fazla pas isabetli pas yapan takımı olarak öne çıktı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
bora Beşiktaş en hırçını değil, en fazla haksızlığa uğrayanı.Ayrıca FB,GS ve Başakşehire çıkartılmayan kartların daha ucuzları Beşiktaşa kolayca
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
forzabjk Q7 gitsin, Cenke koy gitsin seneye değeri düşer, talisca dan 4 lira gelecek hemen gitsin, tosiç ozi gitsin, iyi de kardeşim kim oynayacak ?
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
kartal kimse bulunmaz değil birkaç hareket yapıpta taraftara şirin gözükmekle olmuyor bu işler hemen acil gitmesi lazım
Başakşehir'de ilk yarı raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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