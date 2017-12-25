 Süper Başakşehir – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Süper Başakşehir

    Süper Başakşehir

    Başakşehir, İstanbul derbisinde Kasımpaşa engelini Visca ve Mossoro’nun golleriyle aşıp, 4 Büyükler’in önünde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi

    Süper Lig'de Başakşehir fırtınası zirveye damga vurdu. Turuncu- lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kazanıp, ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Lider, 3'te geliştirdiği organize atakta Visca'yla öne geçti.

    Veysel 43'te kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve ilk yarının skorunu yazdı: 1-1. Kasımpaşa, 2. yarıda liderlik aşkına saldıran Başakşehir'e daha fazla direnemedi. 70'te Kerim Frei ortaladı, Mossoro'nun sert kafa vuruşunda kaleci Ramazan kıpırdayamadı bile: 1-2.

    74'te Kerim'in şutu direkte patlarken, kalan sürede skoru koruyan Abdullah Avcı'nın öğrencileri liderliğini ilan etti. Evinde üst üste 2. Kez kaybeden Kasımpaşa ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:23
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