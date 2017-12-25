Başakşehir'de kupa maçı hazırlıkları
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elio, Edin Visca ve Aurelien Chejdou katılmadı.
Yabancı oyunculardan yalnızca Manuel da Costa, Stefano Napoleoni ve Joseph Attamah idmanda yer aldı.
Antrenmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanı pas çalışması ve koşuyla tamamladı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:44
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Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 10
Yorum
öğretici eee niye buradasın o zaman ?
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Güle güle Ozan
Toplam 8
Yorum
Fenerbahçe Türkiye'de 23 yaş altı oyunculara tavan fiyat uygulaması getirilmesi lazım. Az para kazanmalılarki kendilerini geliştirsinler.
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Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!
Toplam 1
Yorum
memoli şimdide sırada FATİH TERİM gelirse kendimi yakarım diyen bir yönetici vardı. O kendini biliyor ada sözünde dursun da görelim. Bekliyoruz.
Başakşehir'de kupa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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