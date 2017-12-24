Başakşehir koltuğu geri aldı!
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşılaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 3. dakikada Visca ve 70. dakikada Mossoro'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Paşa'nın tek golünü ise 43. dakikada Veysel kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 36'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov'un arka direğe ortasına Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
14. dakikada Pavelka'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
20. dakikada Kerim Frei'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
26. dakikada Visca ile duvar pası yapan Kerim Frei, topu yeniden ceza sahasında bulunan Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caicara'nın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı yay içerisindeki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
34. dakikada Popov'un etkili ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.
43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
48. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın yaptığı ortada arka direkte Mossoro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
75. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
84. dakikada Ben Youssef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezehuet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan oyuna geri döndü.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:16
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Yorum
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