“2016’yı bitirirken liderdik, 2017’yi de lider bitiriyoruz”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin ilk devresini lider bitirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, “2016’yı bitirirken liderdik, 2017'yi de lider bitiriyoruz. 17 lig, 10 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş’tan sonra ülke puanına en fazla katkı yapan takımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
"Geçen sene bize deneyim oldu"
Geçtiğimiz seneden önemli dersler çıkardıklarına vurgu yapan Avcı, "Geçen sene bize önemli deneyim oldu. 33 hafta oyunun içinde olup 17 hafta namağlup olmak önemliydi. Türkiye Kupası'nda her iki kulvarda ikinci olduk. Ama ikinciler konuşulmuyor. Ben ve ekibim tamamen oyun gücünü geliştirmeye yönelik çalışıyoruz. Geçen seneden bugüne oyun yönümüz daha gelişti. Daha çok topa sahip olan ve hükmeden bir takım olduk. Yarış içinde ne kadar takım olursa heyecanı da o kadar artacaktır" diye konuştu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:37
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
“2016’yı bitirirken liderdik, 2017’yi de lider bitiriyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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