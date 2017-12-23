Lider Başakşehir'den transfer mesajı

Lider Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saral, "Bir iki takviye yaparız diye düşünüyoruz. Bir iki gün içinde yapacağımız toplantılarla hangi bölgelere transfer yapacağımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.