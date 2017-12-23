 Lider Başakşehir'den transfer mesajı – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Lider Başakşehir'den transfer mesajı

    Lider Başakşehir'den transfer mesajı
    Lider Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saral, "Bir iki takviye yaparız diye düşünüyoruz. Bir iki gün içinde yapacağımız toplantılarla hangi bölgelere transfer yapacağımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:53
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