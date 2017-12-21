 Avcı’yla buluştular – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avcı’yla buluştular

    Avcı’yla buluştular
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle bir araya geldi. Daha önce hocalığını yaptığı Harun Karadaş'ın öğretmenlik yaptığı Mevlana Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Avcı, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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