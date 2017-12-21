Avcı’yla buluştular

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle bir araya geldi. Daha önce hocalığını yaptığı Harun Karadaş'ın öğretmenlik yaptığı Mevlana Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Avcı, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.