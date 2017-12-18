 Yeni lider Başakşehir – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Yeni lider Başakşehir

    Yeni lider Başakşehir

    Turuncu-lacivertliler son 10 dakikasına 1-1 girdiği maçı 4-1 kazandı. G.Saray’ın kaybıyla liderliği devraldı

    Başakşehir, krizdeki Antalyaspor'u son 10 dakikada devirdi ve geçen hafta Sivas yenilgisiyle bıraktığı liderliği, G.Saray'ın Malatya'da mağlup olmasıyla tekrar devraldı. Turuncu- lacivertliler ilk yarıyı, Maicon'un golüyle yenik kapattı. 53'te Epureanu skoru eşitlerken, sonradan oyuna girenler zaferi getirdi. 81'de İrfan Can ve 82'de Mevlüt'le 3-1'i yakalayan İstanbul ekibinde maçın yıldızı Epureanu skoru ilan etti: 4-1. Başakşehir evindeki yenilmezlik serisini ise 30 maça yükseltti.

    Avcı: Galibiyeti hak ettik
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor önünde hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, "Oyun disiplininden kopmadık. Bir gol bizi oyunun içine sokacaktı. Rakibin golden sonra direnci düştü. Top 62 dakika oyunda kaldı. Yüzde 64 topa sahip olduk. Biz 30 tane şut attık, 11 korner kullandık. Duran toplardan iki gol bulduk. Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:54
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