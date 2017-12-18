Yeni lider Başakşehir

Başakşehirkrizdeki Antalyaspor'u son 10 dakikada devirdi ve geçen hafta Sivas yenilgisiyle bıraktığı liderliği,Malatya'da mağlup olmasıyla tekrar devraldı. Turuncu- lacivertliler ilk yarıyı,golüyle yenik kapattı. 53'teskoru eşitlerken, sonradan oyuna girenler zaferi getirdi. 81'deve 82'de3-1'i yakalayan İstanbul ekibinde maçın yıldızıskoru ilan etti: 4-1. Başakşehir evindeki yenilmezlik serisini ise 30 maça yükseltti.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor önünde hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, "Oyun disiplininden kopmadık. Bir gol bizi oyunun içine sokacaktı. Rakibin golden sonra direnci düştü. Top 62 dakika oyunda kaldı. Yüzde 64 topa sahip olduk. Biz 30 tane şut attık, 11 korner kullandık. Duran toplardan iki gol bulduk. Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.