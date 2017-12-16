 Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor

    Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan turuncu-lacivertliler, 30 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.

    Son 4 maçını kazanamayan Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada yer alıyor.

    ?Adebayor ve Mahmut cezalı
    Medipol Başakşehir'de, takımın iki önemli ismi sarı kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Turuncu-lacivertli takımın ligde son oynadığı Sivasspor mücadelesinde sarı kart gören Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü.

    İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Eljero Elia da bir diğer eksik.

    Üç futbolcu ceza sınırında
    Medipol Başakşehir'de, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 17. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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