Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan turuncu-lacivertliler, 30 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.
Son 4 maçını kazanamayan Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada yer alıyor.
?Adebayor ve Mahmut cezalı
Medipol Başakşehir'de, takımın iki önemli ismi sarı kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımın ligde son oynadığı Sivasspor mücadelesinde sarı kart gören Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü.
İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Eljero Elia da bir diğer eksik.
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 17. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:53
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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