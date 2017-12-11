Şehir düştü

Yiğido, güçlü rakibini Kone ile devirirken, kaleci Tolgahan turuncu-lacivertlilerin yıldız isimlerine geçit vermedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri 1 hafta sonra liderlik koltuğunu devretti

Şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir, Sivas'tan eli boş döndü. Ligde 3 haftadır puana hasret kalan Yiğido'da, 14'te Mert Hakan'ın vuruşunda direkten dönen topu tamamlamak isteyen Kone'ye kaleci Volkan izin vermedi. Fildişi sahilli yıldız 18'de ise affetmedi ve ligdeki 8. golünü attı. Başakşehir 22'de Visca'yla beraberlik golüne çok yaklaştı. Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan'dan seken top direkten döndü. Dönen topa Tolgahan sahip oldu.



8 MAÇ SONRA YENİLDİ

İkinci yarıda gol için bastıran Başakşehir, karşısında yine Tolgahan'ı buldu. Adebayor, Kerim ve Clichy'le net pozisyonlar yakalayan turuncu- lacivertliler, bu fırsatlardan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılarda Kone, 90+2'de kırmızı kart görürken, ligde 8 maç sonra kaybeden Başakşehir, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu devretti.



MAHMUT VE ADEBAYOR YOK

Başakşehir'de giden 3 puan ve liderliğin yanı sıra iki önemli kayıp daha yaşandı. Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen orta sahanın önemli ismi Mahmut ve yıldız golcü Adebayor, gelecek hafta sahalarındaki Antalya maçında takımlarını yalnız bırakacak.



'LİDERİ YENMENİN KEYFİ AYRI'

Başakşehir'i yenerek, 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Sivas'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, lideri yenmenin keyfini yaşadıklarını vurguladı. Aybaba, "Lideri yenmenin keyfi var. İyi, istekli, coşkulu oyun. Oyunun tamamına yansıyan bir mücadele. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.