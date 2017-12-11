Şehir düştü
Yiğido, güçlü rakibini Kone ile devirirken, kaleci Tolgahan turuncu-lacivertlilerin yıldız isimlerine geçit vermedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri 1 hafta sonra liderlik koltuğunu devretti
8 MAÇ SONRA YENİLDİ
İkinci yarıda gol için bastıran Başakşehir, karşısında yine Tolgahan'ı buldu. Adebayor, Kerim ve Clichy'le net pozisyonlar yakalayan turuncu- lacivertliler, bu fırsatlardan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılarda Kone, 90+2'de kırmızı kart görürken, ligde 8 maç sonra kaybeden Başakşehir, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu devretti.
MAHMUT VE ADEBAYOR YOK
Başakşehir'de giden 3 puan ve liderliğin yanı sıra iki önemli kayıp daha yaşandı. Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen orta sahanın önemli ismi Mahmut ve yıldız golcü Adebayor, gelecek hafta sahalarındaki Antalya maçında takımlarını yalnız bırakacak.
'LİDERİ YENMENİN KEYFİ AYRI'
Başakşehir'i yenerek, 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Sivas'ta Teknik Direktör Samet Aybaba, lideri yenmenin keyfini yaşadıklarını vurguladı. Aybaba, "Lideri yenmenin keyfi var. İyi, istekli, coşkulu oyun. Oyunun tamamına yansıyan bir mücadele. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Şehir düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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