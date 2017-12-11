Başakşehir'in gizli kahramanı Kerim Frei
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı ve şu ana kadar turuncu-lacivertli forma ile 20 maça çıkan Kerim Frei, Süper Lig'de 3 gol kaydetti. 24 yaşındaki futbolcunun attığı bu gollerin ikisi 89, biri de 90. dakikalarda geldi.
Türkiye'deki kariyerine 2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta başlayan ve siyah-beyazlı forma ile geçirdiği 3 sezonun ardından İngiliz ekibi Birmingham'a transfer olan Kerim Frei, 2017-2018 sezonuna ise Başakşehir forması altında girdi. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada kaydettiği 3 golle takımının en skorer isimleri arasında da yer alan genç futbolcu, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Milli futbolcu, iki mücadelede 89, bir maçta da 90. dakikada sahneye çıkarak adeta son dakikaların kurtarıcısı oldu.
KADIKÖY'DE 3 PUANI GETİRDİ
Ligde oynadığı 11 müsabakada 468 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu süre zarfında da 3 gol attı. Kerim'in skora katkı yaptığı karşılaşmalara baktığımızda ise bu takımlar; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Başakşehir'in üç büyüklerle oynadığı mücadelelerin hepsinde sonradan oyuna giren Frei, buna rağmen etkili bir futbol sergileyerek adeta takımının kurtarıcısı oldu. Turuncu-lacivertlileri 4. haftada deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe maçının 83. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 2-2 devam eden karşılaşmanın 90. dakikasında attığı şık golle İstanbul ekibine 3 puanı getiren futbolcu oldu.
ESKİ TAKIMINI DA BOŞ GEÇMEDİ
Medipol Başakşehir'in 9. haftada oynadığı Beşiktaş mücadelesinde de Kerim Frei, öne çıkan isim olarak dikkat çekti. Eski takımına karşı maçın 65. dakikasında Vodafone Park çimlerine ayak basan milli oyuncu, karşılaşmanın 89. dakikasında attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak ilerleyen dakikalarda kalesinde golü gören Abdullah Avcı'nın takımı, sahadan 1 puanla ayrıldı.
GALATASARAY'I BİTİREN GOLÜ ATTI
Turuncu-lacivertli takımın evinde Galatasaray'ı 5-1'lik skorla devirdiği maçta sonradan oyuna dahil olan Kerim Frei, girdikten sadece 3 dakika sonra Muslera'yı avladı. Başakşehir'in maçtaki 5. golünün altına imza atan başarılı orta saha, diğer müsabakalarda olduğu gibi Aslan'ı da son dakikada avlayarak kendi geleneğini bozmadı.
KADIKÖY'DE 3 PUANI GETİRDİ
Ligde oynadığı 11 müsabakada 468 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu süre zarfında da 3 gol attı. Kerim'in skora katkı yaptığı karşılaşmalara baktığımızda ise bu takımlar; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Başakşehir'in üç büyüklerle oynadığı mücadelelerin hepsinde sonradan oyuna giren Frei, buna rağmen etkili bir futbol sergileyerek adeta takımının kurtarıcısı oldu. Turuncu-lacivertlileri 4. haftada deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe maçının 83. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 2-2 devam eden karşılaşmanın 90. dakikasında attığı şık golle İstanbul ekibine 3 puanı getiren futbolcu oldu.
ESKİ TAKIMINI DA BOŞ GEÇMEDİ
Medipol Başakşehir'in 9. haftada oynadığı Beşiktaş mücadelesinde de Kerim Frei, öne çıkan isim olarak dikkat çekti. Eski takımına karşı maçın 65. dakikasında Vodafone Park çimlerine ayak basan milli oyuncu, karşılaşmanın 89. dakikasında attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak ilerleyen dakikalarda kalesinde golü gören Abdullah Avcı'nın takımı, sahadan 1 puanla ayrıldı.
GALATASARAY'I BİTİREN GOLÜ ATTI
Turuncu-lacivertli takımın evinde Galatasaray'ı 5-1'lik skorla devirdiği maçta sonradan oyuna dahil olan Kerim Frei, girdikten sadece 3 dakika sonra Muslera'yı avladı. Başakşehir'in maçtaki 5. golünün altına imza atan başarılı orta saha, diğer müsabakalarda olduğu gibi Aslan'ı da son dakikada avlayarak kendi geleneğini bozmadı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
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Şenerizm Şener
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BJKli oguzhan dökülüyor, ilk onbir oyuncusu degil!!! bi gelistiremedi kendini, gs macinda baya kacirmisti...
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'Gerçek Galatasaray'ı gösterelim!'
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serdar akay ....% 70 malataya kazanacak .. % 30 maç berabere biter
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