Başakşehir, Sivasspor'a konuk oluyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, haftaya 30 puanla liderlik koltuğunda girdi.
Son 3 maçını kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 19 puanla 10. sırada yer alıyor.
Eksik oyuncular
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan'ın durumu maç gününde netlik kazanacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşmada forma giymeyen Emmanuel Adebayor'un ise Sivas deplasmanında takımındaki yerini alması bekleniyor.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.
Beş futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beş futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:53
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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