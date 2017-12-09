Başakşehir, Sivasspor'a konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, haftaya 30 puanla liderlik koltuğunda girdi.

Son 3 maçını kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 19 puanla 10. sırada yer alıyor.



Eksik oyuncular

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan'ın durumu maç gününde netlik kazanacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşmada forma giymeyen Emmanuel Adebayor'un ise Sivas deplasmanında takımındaki yerini alması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.



Beş futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beş futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.