Başakşehir buraya kadar

macerasına Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan veelenmesinden sonra yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam eden, C Grubu son maçındayenmesine rağmen kupaya veda etti. Ludogorets'in iddiasız Hoffenheim'a kaybetmesi, temsilcimizin de kazanması gereken maçta turuncu-lacivertliler, hızlı başladı.ortasını, arka direkte10'da ağlarla buluşturup istediğimiz skoru maçın başında getirdi. Daha önce Son 32'yi garantileyen Braga ise ilk tehlikeli atağında Martins'in direkte patlayan şutuyla beraberliğe yaklaştı.'dan gelen Hoffenheim'ın gol haberiyle daha da iştahlanan Başakşehir ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda önce kalecihatasını iyi değerlendiren55'teki kafa vuruşuyla yıkıldık. Sonrasında dagelen beraberlik haberi üstüne tuz biber oldu. Yine de umudunu kaybetmeyen Başakşehir, 77'de kazanılan penaltıyı gole çeviren kaptanile 2-1 öne geçti ve Almanya'dan gelecek müjdeli habere kulak kesildi. Ancak Almanya'dan beklediğimiz müjde gelmedi veumutlarımız bir başka bahara kaldı.