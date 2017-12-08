 Başakşehir buraya kadar – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Başakşehir buraya kadar

    Başakşehir buraya kadar

    Temsilcimiz, Avrupa Ligi’nde Son 32’ye kalması için galip gelmesi gereken maçta, Visca ve Emre’nin golleriyle kazanmasına rağmen Bulgar ekibinin Hoffenheim’la berabere kalmasıyla elendi

    AVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan ve Sevilla'ya elenmesinden sonra yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam eden M.Başakşehir, C Grubu son maçında Braga'yı yenmesine rağmen kupaya veda etti. Ludogorets'in iddiasız Hoffenheim'a kaybetmesi, temsilcimizin de kazanması gereken maçta turuncu-lacivertliler, hızlı başladı. İrfan Can'ın ortasını, arka direkte Visca 10'da ağlarla buluşturup istediğimiz skoru maçın başında getirdi. Daha önce Son 32'yi garantileyen Braga ise ilk tehlikeli atağında Martins'in direkte patlayan şutuyla beraberliğe yaklaştı. Almanya'dan gelen Hoffenheim'ın gol haberiyle daha da iştahlanan Başakşehir ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda önce kaleci Mert'in hatasını iyi değerlendiren Silva'nın 55'teki kafa vuruşuyla yıkıldık. Sonrasında da Hoffenheim'dan gelen beraberlik haberi üstüne tuz biber oldu. Yine de umudunu kaybetmeyen Başakşehir, 77'de kazanılan penaltıyı gole çeviren kaptan Emre Belözoğlu ile 2-1 öne geçti ve Almanya'dan gelecek müjdeli habere kulak kesildi. Ancak Almanya'dan beklediğimiz müjde gelmedi ve Son 32 turu umutlarımız bir başka bahara kaldı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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