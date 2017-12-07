 Başakşehir'den Filistin'e dev destek – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Başakşehir'den Filistin'e dev destek

    Başakşehir'den Filistin'e dev destek

    Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Braga ile karşılaştığı müsabakada tribünlerde Filistin'e destek için pankart ve bayraklar dalgalandırıldı.

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında evinde Braga ile karşılaşan Başakşehir tribünlerinde Filistin yalnız bırakılmadı. Kale arkasında bulunan tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandıran taraftarlar Filistin lehine sloganlarda bulundu.



    Ortalarında dev Türk bayrağı dalgalandıran grup diğer yandan da Filistin bayraklarını sallayarak Filistin halkına destekte bulundu. Kale arkasında açılan pankartta yazan 'Biz senin için 90 dakika, Kudüs için sonsuza dek birlikteyiz' yazısı dikkat çekti.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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