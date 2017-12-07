Başakşehir'den Filistin'e dev destek
Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Braga ile karşılaştığı müsabakada tribünlerde Filistin'e destek için pankart ve bayraklar dalgalandırıldı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında evinde Braga ile karşılaşan Başakşehir tribünlerinde Filistin yalnız bırakılmadı. Kale arkasında bulunan tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandıran taraftarlar Filistin lehine sloganlarda bulundu.
Ortalarında dev Türk bayrağı dalgalandıran grup diğer yandan da Filistin bayraklarını sallayarak Filistin halkına destekte bulundu. Kale arkasında açılan pankartta yazan 'Biz senin için 90 dakika, Kudüs için sonsuza dek birlikteyiz' yazısı dikkat çekti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
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bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Başakşehir'den Filistin'e dev destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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