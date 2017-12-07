Başakşehir ve Braga'nın 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Braga karşı karşıya geliyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
11'LER BELLİ OLDU
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: John Beaton, Douglas Potter, Sean Carr (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç
Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Martins, Sousa
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:31
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
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