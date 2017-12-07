Başakşehir buraya kadar

Başakşehir Braga'yı mağlup etti ancak Almanya'dan istediği haber gelmedi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında lider Braga'yı konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini devirmesine rağmen son 32'yi göremedi ve Avrupa'ya veda etti.UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in de yer aldığı C Grubu son hafta maçındaHoffenheim, sahasında Ludogorets ile karşılaştı.

Başakşehir'in gruptan çıkması için (Braga galibiyeti ile) iddiasız olan Hoffenheim'ın galip gelmesi gereken mücadeleye Alman ekibi iyi başladı ve 25. dakikada Ochs ile 1-0 öne geçti. İlk yarının geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında deplasman ekibi 62. dakikada Wanderson'un golü ile skoru eşitledi. Karşılıklı atakların olduğu müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve 1-1'lik skor ile Braga'nın ardından 9 puanlı Ludogorets bir üst tura yükseldi.

Hoffenheim ise 5 puanla Avrupa macerasına veda etti.