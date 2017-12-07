 Başakşehir buraya kadar – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir buraya kadar

    Başakşehir buraya kadar

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir sahasında Braga'yı 2-1 mağlup etti ancak bu skor temsilcimiz için yeterli olmadı. Ludogrets'in Hoffenheim'la 1-1 berabere kalmasının ardından Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

    Başakşehir Braga'yı mağlup etti ancak Almanya'dan istediği haber gelmedi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında lider Braga'yı konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini devirmesine rağmen son 32'yi göremedi ve Avrupa'ya veda etti.

    Ludogorets'e beraberlik yetti
    UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in de yer aldığı C Grubu son hafta maçındaHoffenheim, sahasında Ludogorets ile karşılaştı.

    Başakşehir'in gruptan çıkması için (Braga galibiyeti ile) iddiasız olan Hoffenheim'ın galip gelmesi gereken mücadeleye Alman ekibi iyi başladı ve 25. dakikada Ochs ile 1-0 öne geçti. İlk yarının geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre 1-1 tamamlandı.

    Mücadelenin ikinci yarısında deplasman ekibi 62. dakikada Wanderson'un golü ile skoru eşitledi. Karşılıklı atakların olduğu müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve 1-1'lik skor ile Braga'nın ardından 9 puanlı Ludogorets bir üst tura yükseldi.

    Hoffenheim ise 5 puanla Avrupa macerasına veda etti.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir buraya kadar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN