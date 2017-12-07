Başakşehir - Braga | CANLI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: John Beaton, Douglas Potter, Sean Carr (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç

Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Martins, Sousa



