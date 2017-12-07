 Başakşehir - Braga | CANLI – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Başakşehir - Braga | CANLI

    Başakşehir - Braga | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Braga karşı karşıya geliyor.

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

    11'LER BELLİ OLDU

    Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: John Beaton, Douglas Potter, Sean Carr (İskoçya)

    Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç

    Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Martins, Sousa

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:58
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