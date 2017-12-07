Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir sahasında Braga'yı 2-1 mağlup etti ancak bu skor temsilcimiz için yeterli olmadı. Ludogrets'in Hoffenheim'la 1-1 berabere kalmasının ardından Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Ludogorets'e beraberlik yetti
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in de yer aldığı C Grubu son hafta maçındaHoffenheim, sahasında Ludogorets ile karşılaştı.
Başakşehir'in gruptan çıkması için (Braga galibiyeti ile) iddiasız olan Hoffenheim'ın galip gelmesi gereken mücadeleye Alman ekibi iyi başladı ve 25. dakikada Ochs ile 1-0 öne geçti. İlk yarının geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında deplasman ekibi 62. dakikada Wanderson'un golü ile skoru eşitledi. Karşılıklı atakların olduğu müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve 1-1'lik skor ile Braga'nın ardından 9 puanlı Ludogorets bir üst tura yükseldi.
Hoffenheim ise 5 puanla Avrupa macerasına veda etti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:07
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Başakşehir, Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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