Derbi zirveyi de etkiledi
Derbi maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı
Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir oldu. Ligde 14. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0, Kayserispor da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, 29 puanda kalarak zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı.
Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa üst üste 3 maç kazandı. Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.
Süper Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Göztepe: 0-1
Beşiktaş-Galatasaray: 3-0
Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 4-0
Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 1-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-2
Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 1-2
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|9
|3
|2
|25
|15
|10
|30
|2.
|GALATASARAY
|14
|9
|2
|3
|29
|17
|12
|29
|3.
|FENERBAHÇE
|14
|7
|5
|2
|30
|19
|11
|26
|4.
|BEŞİKTAŞ
|14
|7
|5
|2
|22
|12
|10
|26
|5.
|KAYSERİSPOR
|14
|7
|5
|2
|22
|16
|6
|26
|6.
|BURSASPOR
|14
|7
|3
|4
|27
|16
|11
|24
|7.
|GÖZTEPE
|14
|7
|3
|4
|25
|21
|4
|24
|8.
|TRABZONSPOR
|14
|6
|4
|4
|28
|27
|1
|22
|9.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|21
|-3
|19
|10.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|6
|1
|7
|19
|25
|-6
|19
|11.
|KASIMPAŞA
|14
|5
|3
|6
|24
|26
|-2
|18
|12.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|5
|2
|7
|26
|26
|0
|17
|13.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|4
|6
|16
|20
|-4
|16
|14.
|ANTALYASPOR
|14
|3
|4
|7
|14
|25
|-11
|13
|15.
|OSMANLISPOR
|14
|3
|2
|9
|19
|27
|-8
|11
|16.
|ATİKER KONYASPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|21
|-8
|11
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|3
|2
|9
|18
|30
|-12
|11
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|14
|2
|2
|10
|13
|24
|-11
|8
15. HAFTA PROGRAMI
8 Aralık Cuma:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)
10 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 08:48
-
310 milyonluk kriz!
Toplam 1
Yorum
Tahsin Futbolcular bu TODORUN hareketlerinetavırlarına gıcık oluyorlar koğun gitsin futbolcular kendileri çıksın oynasınlar daha iyi oynarlar koğun
-
Leonardo: Etkili olamadık
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z LEONARDA TATİLE GELMİŞ GELDİĞİ GÜNDEN BU GÜNE KADAR MASAL ANLATIYOR GİT ÜLKENE
-
Anlaşmamız böyle
Toplam 1
Yorum
Yoh Artık Bir Trabzonsporlu olarak abartmayın diyorum. Alex in tırnağı olamaz kıyaslamaya bak messi deseniz anlarım.Ligin efsanesi olan Alex'e ayıp
Derbi zirveyi de etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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