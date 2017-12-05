 Derbi zirveyi de etkiledi – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    zirveyi de etkiledi

    Derbi zirveyi de etkiledi

    maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı

    Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir oldu. Ligde 14. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0, Kayserispor da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

    Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, 29 puanda kalarak zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı.

    Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa üst üste 3 maç kazandı. Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

    Süper Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

    Kardemir Karabükspor-Göztepe: 0-1

    Beşiktaş-Galatasaray: 3-0

    Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3

    Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 4-0

    Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 1-0

    Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-2

    Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0

    Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 1-2

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 9 3 2 25 15 10 30
    2. GALATASARAY 14 9 2 3 29 17 12 29
    3. FENERBAHÇE 14 7 5 2 30 19 11 26
    4. BEŞİKTAŞ 14 7 5 2 22 12 10 26
    5. KAYSERİSPOR 14 7 5 2 22 16 6 26
    6. BURSASPOR 14 7 3 4 27 16 11 24
    7. GÖZTEPE 14 7 3 4 25 21 4 24
    8. TRABZONSPOR 14 6 4 4 28 27 1 22
    9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 14 5 4 5 18 21 -3 19
    10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 6 1 7 19 25 -6 19
    11. KASIMPAŞA 14 5 3 6 24 26 -2 18
    12. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 5 2 7 26 26 0 17
    13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 14 4 4 6 16 20 -4 16
    14. ANTALYASPOR 14 3 4 7 14 25 -11 13
    15. OSMANLISPOR 14 3 2 9 19 27 -8 11
    16. ATİKER KONYASPOR 14 3 2 9 13 21 -8 11
    17. GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 2 9 18 30 -12 11
    18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 14 2 2 10 13 24 -11 8

    15. HAFTA PROGRAMI
    8 Aralık Cuma:

    20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

    9 Aralık Cumartesi:
    14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

    16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

    19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)

    10 Aralık Pazar:
    14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

    16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)

    19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    11 Aralık Pazartesi:
    20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 08:48
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