Derbi zirveyi de etkiledi

Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir oldu. Ligde 14. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0, Kayserispor da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray, 29 puanda kalarak zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Galatasaray'ın dışında bir takım haftayı lider tamamladı.

Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa üst üste 3 maç kazandı. Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Göztepe: 0-1

Beşiktaş-Galatasaray: 3-0

Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 4-0

Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 1-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-2

Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 1-2

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 9 3 2 25 15 10 30 2. GALATASARAY 14 9 2 3 29 17 12 29 3. FENERBAHÇE 14 7 5 2 30 19 11 26 4. BEŞİKTAŞ 14 7 5 2 22 12 10 26 5. KAYSERİSPOR 14 7 5 2 22 16 6 26 6. BURSASPOR 14 7 3 4 27 16 11 24 7. GÖZTEPE 14 7 3 4 25 21 4 24 8. TRABZONSPOR 14 6 4 4 28 27 1 22 9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 14 5 4 5 18 21 -3 19 10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 6 1 7 19 25 -6 19 11. KASIMPAŞA 14 5 3 6 24 26 -2 18 12. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 5 2 7 26 26 0 17 13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 14 4 4 6 16 20 -4 16 14. ANTALYASPOR 14 3 4 7 14 25 -11 13 15. OSMANLISPOR 14 3 2 9 19 27 -8 11 16. ATİKER KONYASPOR 14 3 2 9 13 21 -8 11 17. GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 2 9 18 30 -12 11 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 14 2 2 10 13 24 -11 8

15. HAFTA PROGRAMI

8 Aralık Cuma:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)