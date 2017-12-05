Başakşehir tecrübesi ile lider
Süper Lig'in yeni lideri Medipol Başakşehir, ligde mücadele eden takımlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip takım olarak dikkat çekiyor. Osmanlıspor'u tek golle mağlup eden ve puanını 30'a çıkartarak ligde liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, ayrıca 30.1 yaş ortalaması ile ligdeki en yaşlı takım olarak gözüküyor.
Turuncu-Lacivertlilerin ligde oynadığı son Osmanlıspor maçının ilk 11'inde, 34 yaşındaki Mossoro takımın en yaşlı ismi olarak dikkat çekerken, aynı karşılaşmada 11'de forma giyen en genç oyuncu ise 22 yaşındaki İrfan Can Kahveci oldu.
EN GENCİ KASIMPAŞASPOR
Süper Lig'de en genç takım ise Kasımpaşa. Ligde topladığı 18 puanla 11'inci yer alan lacivert-beyazlılarda yaş ortalaması 24.8.
Süper Lig'deki mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle; (Lig sıralamasına göre)
1. Medipol Başakşehir - 30.1
2. Galatasaray - 27.8
3. Fenerbahçe - 27.7
4. Beşiktaş - 28.6
5. Kayserispor - 28.0
6. Bursaspor - 26.1
7. Göztepe - 26.3
8. Trabzonspor - 27.2
9. Akhisar - 28.5
10. Sivasspor - 27.6
11. Kasımpaşa - 24.8
12. Alanyaspor -27.2
13. Yeni Malatyaspor - 27.5
14. Antalyaspor - 28.7
15. Osmanlıspor - 28.1
16. Konyaspor - 26.4
17. Gençlerbirliği - 26.3
18. Karabükspor - 28.6
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:40
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
Başakşehir tecrübesi ile lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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