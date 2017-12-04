Yeni lider Başakşehir
Turuncu-lacivertliler, ateş hattından uzaklaşma çabasındaki Osmanlı’yı Epureanu’nun golüyle devirdi. Aslan’ın Beşiktaş’a mağlup olmasıyla 31 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
UMAR SAÇ-BAŞ YOLDURDU
BAŞAKŞEHİR, son dakikalara doğru az daha kalesinde beraberlik golünü görüyordu. 87'de kaleciyle karşı karşıya kalan Umar'ın sert şutunda Volkan ayağıyla golü kurtardı. Son olarak geçen sezonunun 17. haftasında liderlik koltuğunda oturan turunculacivertliler, 31 hafta sonra tekrar zirveye çıktı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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