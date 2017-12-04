 Yeni lider Başakşehir – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Yeni lider Başakşehir

    Yeni lider Başakşehir

    Turuncu-lacivertliler, ateş hattından uzaklaşma çabasındaki Osmanlı’yı Epureanu’nun golüyle devirdi. Aslan’ın Beşiktaş’a mağlup olmasıyla 31 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

    M.Başakşehir, Osmanlıspor'u eli boş gönderip, zirveye kuruldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maç boyunca liderlik stresini fazlasıyla sahaya yansıttılar. İlk yarıda hücumda etkisiz kalan turuncu-lacivertliler, Osmanlı duvarını aşamadı. İkinci yarıda ise İstanbul ekibinin aradığı gol, bir savunmacıdan geldi. Visca'nın kornerinde Mossoro arka direğe aşırttı. Boş durumdaki 31 yaşındaki Moldovalı stoper Epureanu, 57'de topu ağlara gönderdi: 1-0.

    UMAR SAÇ-BAŞ YOLDURDU
    BAŞAKŞEHİR, son dakikalara doğru az daha kalesinde beraberlik golünü görüyordu. 87'de kaleciyle karşı karşıya kalan Umar'ın sert şutunda Volkan ayağıyla golü kurtardı. Son olarak geçen sezonunun 17. haftasında liderlik koltuğunda oturan turunculacivertliler, 31 hafta sonra tekrar zirveye çıktı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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