Braga maçının biletleri satışa çıktı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğu üst tribünü 150 lira, kuzey tribünü bilet fiyatının ise 100 lira olduğu belirtildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 7 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Gruptaki son maç öncesinde Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, lider Braga'nın ise 10 puanı bulunuyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
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Florya karıştı
Toplam 19
Yorum
feghouli iyi belhanda'yı da dünya kupası nda okuturuz.
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 15
Yorum
MERT Dursun, Terimi getirmediğin her dakika beddualar yağıyor sana bilesin. Getir kardeşim, Şampiyon olamasak da en azından itibarımız olur.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 14
Yorum
cetin İyice gerilere düşelim Fatih Terim'e öyle verelim diyorsunuz yani... Verecekseniz şimdi verin bari be...
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