 Braga maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    maçının biletleri satışa çıktı

    Braga maçının biletleri satışa çıktı

    Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Portekiz'in takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğu üst tribünü 150 lira, kuzey tribünü bilet fiyatının ise 100 lira olduğu belirtildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 7 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Gruptaki son maç öncesinde Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, lider 'nın ise 10 puanı bulunuyor.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:13
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