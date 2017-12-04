Braga maçının biletleri satışa çıktı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğu üst tribünü 150 lira, kuzey tribünü bilet fiyatının ise 100 lira olduğu belirtildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 7 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Gruptaki son maç öncesinde Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, lider Braga'nın ise 10 puanı bulunuyor.