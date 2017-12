Başakşehir'in başarı sırları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana gösterdiği performansla her zaman dikkatleri üzerine çeken bir takım oldu. Yeni adıyla mücadele ettiği ligde ilk iki seneyi 4. olarak bitiren turuncu-lacivertliler, kulüp tarihi adına birçok rekor kırdığı geçen sezonda ise Beşiktaş'ın ardından 73 puanla ikinci sırada yer aldı. Dün akşam oynanan Osmanlıspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Başakşehir, lig maratonunda 30 haftadan sonra tekrar liderlik sevinci yaşadı. Son yıllarda gösterdiği performanslar taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan İstanbul ekibinin elde ettiği bu olumlu sonuçlarda birkaç önemli etken bulunuyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyüklerin korkulu rüyası olan ve son yıllarda her sene şampiyonluk yarışı içinde bulunan turuncu-lacivertli takımın yakaladığı bu başarılarda elbette en büyük pay Teknik Direktör Abdullah Avcı 'nın. 2013-2014 sezonunda takımı TFF 1. Lig'de devralan ve henüz ilk sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkmayı başaran Avcı, bunun yanında son iki sezondur Avrupa'da ter döküyor. Ligimizde genelde sadece günlük sonuçlara odaklanan ve sık sık teknik adam değişikliği yaşayan birçok takım varken, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Abdullah Avcı ile yakaladığı istikrar da yükselen bu grafiğin önemli etkenlerinden. Başarılı teknik adam, kadro konusunda ise gerekli kemik yapıyı oturtmuş durumda. Kalede Volkan Babacan, orta sahada ise Emre Belözoğlu, Mossoro, Mahmut Tekdemir, Visca gibi önemli ve kilit isimlerle uzun yıllardır yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, transferde de seçici davranıyor. Adebayor, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Kerim Frei nezdinde kaliteli ve katkı sağlayacak futbolcuları seçmeye özen gösteren Avcı ve ekibi, taktik ve teknik analizleriyle de şu anki başarının devamlılığını sağlamak için uğraş veriyor.Geçtiğimiz sezon başında takıma katılan ve tecrübesiyle her maçta öne çıkmayı başaran Emmanuel Adebayor, Başakşehir'in gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Turuncu-lacivertli forma ile toplamda 34 karşılaşmaya çıkan Togolu futbolcu, rakip ağlara 16 gol bıraktı. Bu sezon ise Süper Lig'de 13 mücadelede görev alan 33 yaşındaki yıldızın 8 golü bulunuyor. Adebayor, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist ile oynadı.Adebayor'un yanı sıra yeni transferlerden Kerim Frei da takımının en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor. Kerim, ligde 11 karşılaşmada 3 gol, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Uzun süredir birbiriyle oynama alışkanlığına sahip oyuncularla rakiplerinin karşısına çıkan Medipol Başakşehir, bunun avantajını da elde ettiği skorlarla gösteriyor. Rakibe göre çeşitli oyun formatları geliştiren Abdullah Avcı, saha içi uygulamasında ise pek fazla zorlanmıyor. Bunun en büyük nedeni de takımın birlikte hareket edebilmesi. Her sene yenilenmeye giden rakiplerine karşın kadro istikrarını koruyan turuncu-lacivertli ekip, bu sayede taktik organizasyonları daha rahat uygulayabiliyor.