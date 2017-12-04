Avcı’dan liderlik felsefesi

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, liderliğin önemli olmadığını belirtirken, oyun felsefesine vurgu yaptı. Avcı, "Oyuncularıma da söylemiştim. Şampiyon oluruz, olmayız. Liderlik önemli değil. Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak oyun felsefelerimizden bir tanesi" diye konuştu.