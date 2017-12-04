 Avcı’dan liderlik felsefesi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Avcı’dan liderlik felsefesi

    Avcı’dan liderlik felsefesi
    BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, liderliğin önemli olmadığını belirtirken, oyun felsefesine vurgu yaptı. Avcı, "Oyuncularıma da söylemiştim. Şampiyon oluruz, olmayız. Liderlik önemli değil. Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak oyun felsefelerimizden bir tanesi" diye konuştu.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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