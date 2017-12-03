Medipol Başakşehir - Osmanlıspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'u ağırlıyor. Karşılaşma 16:30'da başladı.



Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor



Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi



