 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor | CANLI – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Medipol Başakşehir - Osmanlıspor | CANLI

    Medipol Başakşehir - Osmanlıspor | CANLI

    Süper Lig 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor karşılaşıyor.

    Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'u ağırlıyor. Karşılaşma 16:30'da başladı.

    Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

    Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:33
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