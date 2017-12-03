Lucescu, Başakşehir maçında tribünde
A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor maçında tribündeydi. Karşılaşmayı ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.
Medipol Başakşehir'in Osmanlıspor'u ağıladığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.
Karşılaşmayı ayrıca Başakşehir'in eski yardımcı antrenörü olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:25
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Babel’den gönderme
Toplam 1
Yorum
Hasan Gerçek Adam geçen hafta bunu söyleyince alay ediyorlardı,ispatı bu demiş
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
ilyas beşiktaş için büyük müjdeymiş sağolun :D zaten gs zordan ayakta duruyo devre arası hoca degis 3 5 haftada öyle puan kaybederler .
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Olay yorum: "G.Saray küçük takım..."
Toplam 20
Yorum
SADİ SEN ÇOK GÜZEL OYNATTIN YA DENİZLİ EFENDİ
Lucescu, Başakşehir maçında tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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