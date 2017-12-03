 Lucescu, Başakşehir maçında tribünde – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Lucescu, Başakşehir maçında tribünde

    Lucescu, Başakşehir maçında tribünde

    A Milli Futbol Teknik Direktörü ve yardımcısı Tayfur Havutçu, ile maçında tribündeydi. Karşılaşmayı ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

    Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de birçok müsabakayı yerinden takip eden Milli Takım heyeti, bugün de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaydı.

    'in 'u ağıladığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

    Karşılaşmayı ayrıca Başakşehir'in eski yardımcı antrenörü olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:25
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