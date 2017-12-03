Başakşehir'in 11'i belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 16:30'da başlayacak.



Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor



Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi