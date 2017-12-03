Başakşehir'in 11'i belli oldu
Süper Lig 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor karşılaşıyor.
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 16:30'da başlayacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:52
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Babel’den gönderme
Toplam 1
Yorum
Hasan Gerçek Adam geçen hafta bunu söyleyince alay ediyorlardı,ispatı bu demiş
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
ilyas beşiktaş için büyük müjdeymiş sağolun :D zaten gs zordan ayakta duruyo devre arası hoca degis 3 5 haftada öyle puan kaybederler .
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Olay yorum: "G.Saray küçük takım..."
Toplam 20
Yorum
SADİ SEN ÇOK GÜZEL OYNATTIN YA DENİZLİ EFENDİ
Başakşehir'in 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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