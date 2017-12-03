Başakşehir zirveye yerleşti

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu galibiyetle puanını 30 çıkardı ve liderliğe yükseldi. 29 puanda olan Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde aldığı 3-0 mağlubiyetle liderlik şansı doğan turuncu-lacivertliler, bu fırsatı tepmedi.

Son olarak 2016-2017 sezonunun 17. haftasında liderliğinde koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, böylece 31 hafta sonra tekrar zirveye çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

18. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın içeriye girip, verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor'un pasında meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

35. dakikada Visca'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortada altıpasta topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mossoro'nun arka direğe pasında Epureanu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Visca'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Adebayor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

77. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kurtardı.

86. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin ceza yayı yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Doukara'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aminu Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü.