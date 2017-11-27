Adebayor'un golünde saha karıştı! Elle kontrol...

Adebayor'ün golü sonrasında Kayseri'de saha karıştı. Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Adebayor'un attığı golle durum 1-1'e geldi. Bu golün ardından ortalık bir anda karıştı. Kayserisporlu oyuncular Adebayor'un golüne 'elle oynama' itirazında bulundular ve uzun süre hakeme itiraz ettiler.

Yedek kulübesinde ise Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica çılgına döndü ve 4. hakeme yoğun itirazda bulundular. Bu itirazlar sonuç vermedi ve Başakşehir'in golü hakem tarafından verildi.



SUMUDICA: ADEBAYOR ELLE KONTROL ETTİĞİNİ BANA SÖYLEDİ

Kayserispor teknik direktörü Sumudica, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Adebayor'un maçtan sonra topun eline çarptığını kendisine söylediğini açıkladı. Rumen teknik adam yaptığı açıklamada, "Hakem hatalarına karşı ağlayan birisi değilim. Adebayor, yanıma gelip topun eline çarptığını söyledi. Dürüst bir oyuncu, kendisini tebrik ediyorum. Bu zamana kadar çok konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum ama artık konuşmaya başlayacağım. Türkiye'de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı. Her maç haplarım yanımda sahaya çıkıyorum. Ben nasıl saygı gösteriyorsam, karşımdakinden de aynı saygıyı bekliyorum. Trabzon maçında penaltımız verilmedi, 2 puanımız gitti ve kimse bir şey demedi. Trabzonspor maçında penaltımız vardı, 2 puanımız gitti, burada hatadan 2 puan daha kaybettik. 4 puan daha alsak, 3. durumdaydık herhalde. Benim tarafıma da hata yapsınlar. Bugün 25 bin taraftar geldi. Onlarla adeta dalga geçtiler. Stat tekrar boş mu kalsın? Türk futbolunu seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Ben burada uzun yıllar çalışmak istiyorum. Sadece biraz daha saygı istiyorum." diye konuştu.