Başakşehir, Kayserispor deplasmanında

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek ve 29 puanı bulunan lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor.

Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor ise bu karşılaşma öncesinde 22 puana sahip.



Sakat oyuncuların durumu

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekibin, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyemeyen Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy'nin ise Kayseri deplasmanında takımdaki yerlerini alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caicara da Kayserispor'a karşı takımındaki yerini alabilecek.



Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 14. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.