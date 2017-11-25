Medipol Başakşehir satılıyor mu?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk'te Hakan Çelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

Başarı için kurumsal ve profesyonel bakış açısı gerekiyor. İnandığımız doğruların arkasında tutku ile durmamız lazım. Bizde de kurum kültürü bu. Hocamıza inanıyoruz futbolcularımıza inanıyoruz...

Yabancı sınırında sadece yasaklama ile netice alabileceğimizi düşünmüyorum. İki yıl önce yasak olduğunda kaç tane Arda kaç tane Emre çıkarabildik? Çözüm farklı paydaşların bir araya gelip sistem konusunda mutabakata varması.

Çinli bir grupla görüştük. Ortaklığa açık olduğumuzu söyleyebilirim. Şirket evlilikleri değer katar, biz de istiyoruz. Bizim şu ana kadar Çinli grupla görüşmelerimiz oldu.

Şangay Ocak'ta fuar var. 4 kulüpten biri biziz. Şangay'da işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha ilan edeceğiz. İlk olarak 1,5 yıl evvel teklif gelmişti. Erken dedik. Doğru bir ortaklık yapısı istiyoruz.

Başakşehir 3,5 yaşında. Profesyonel ve kurumsal bir yapıyla yönetiliyor. Performans kriterleri olarak başarılı. 2020'ye kadar Başakşehir'i Avrupa'da tanınan 4 takımdan biri yapmayı hedefliyoruz.

İki kulvarda koşuyoruz. 30 yaş üstü oyuncu sayımız 15. Üç günde bir maç oynuyoruz. Yorucu tempo. Adebayor ve Emre'nin her maçta olmasını istiyorlar. 'Abdullah Avcı rotasyon yapıyor' diyorlar. Oyuncularımızın hepsi yetenekli.